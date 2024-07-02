Федоров: У виробників дронів будуть рівні умови доступу до державних контрактів

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, постанова Уряду стала черговим кроком розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів.

"У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", - підкреслив Федоров.

Він додав, що уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу і недоступна ворогу.

Зауважимо, у лютому Уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.