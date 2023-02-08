Загарбники збираються відправляти кримських «строковиків» на лінію фронту

Про це у Фейсбуці повідомило представництво Президента в АРК, передає Укрінформ.

«За даними британської розвідки, рф поширила так званий “південний військовий округ” на тимчасово окуповані райони Херсонської та Запорізької областей. Також відомо, що під час незаконного призову “кримським строковикам” сказано, що вони служитимуть не в “сво”, але в межах округу - тобто можуть бути направлені безпосередньо на лінію вогневого зіткнення», - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що так звані «добровільні товариства сприяння армії, авіації та флоту росії» в окупованій Керчі та Ленінському районі Криму набирають майже повнолітніх громадян на навчання - керувати військовими вантажівками з подальшим обов’язковим призовом до армії рф.