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Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

24.12.2019 / 17:18
Представительство президента Украины в Крыму заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом.

А также осудило несогласованный визит президента РФ Владимира Путина на полуостров.

"Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г.Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года", - говорится в сообщении представительства президента Украины в АР Крым на Facebook.

В нем напомнили, что въезд и выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Кроме того, в представительстве осуждают очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Путина в Крым 23 декабря 2019 года.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.

Кроме того, представительство подчеркнуло, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленного в Конституции Украины и международно-признанного статуса АР Крым и г.Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.

Источник 

АРК, РФ, железнодорожное сообщение, Представительство президента Украины в Автономной
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