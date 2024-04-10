Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє NZZ з посиланням на джерела.

Як відомо, остаточне рішення ухвалюють тільки за першою вимогою, крім того, Швейцарія та Україна ще не розіслали запрошення.

За словами прессекретарки посольства США в Берні, наразі Байден не підтвердив свою участь в американській делегації. Разом з тим, імовірність приїзду Байдена зросла. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Нагадаємо, Швейцарія оголосила дату проведення Саміту миру. Саміт миру відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.