Войти | Зарегистрироваться
07:43

пятница,
12 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, - ЗМІ

11.04.2024 / 15:23
Президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка відбудеться у Швейцарії приблизно в середині червня.

Про це повідомляє NZZ з посиланням на джерела.

Як відомо, остаточне рішення ухвалюють тільки за першою вимогою, крім того, Швейцарія та Україна ще не розіслали запрошення.

За словами прессекретарки посольства США в Берні, наразі Байден не підтвердив свою участь в американській делегації. Разом з тим, імовірність приїзду Байдена зросла. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Нагадаємо, Швейцарія оголосила дату проведення Саміту миру. Саміт миру відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.

Байден
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.