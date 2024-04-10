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Фіцо: Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС

12.04.2024 / 10:12
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє, що Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в Європейському Союзі, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії.

"Підтримка Словацької Республіки, якщо йдеться про Україну та її амбіції стати членом Європейського Союзу... Маємо абсолютну повну підтримку... Ми не є країною, яка чинитиме вам перепони на вашому шляху (до ЄС - ІФ-У). Навпаки, ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід переговорів про вступ", - сказав Фіцо на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він наголосив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу.

Також Фіцо зазначив, що Словаччина братиме участь у Саміті миру в Швейцарії.

Фіцо
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