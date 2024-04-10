Фіцо: Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС

"Підтримка Словацької Республіки, якщо йдеться про Україну та її амбіції стати членом Європейського Союзу... Маємо абсолютну повну підтримку... Ми не є країною, яка чинитиме вам перепони на вашому шляху (до ЄС - ІФ-У). Навпаки, ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід переговорів про вступ", - сказав Фіцо на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він наголосив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу.

Також Фіцо зазначив, що Словаччина братиме участь у Саміті миру в Швейцарії.