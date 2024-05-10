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Лісовий: МОН працює над зміною освітніх програм для базової школи

15.05.2024 / 11:14
Реформа системи освіти в Україні стартувала ще до повномасштабного вторгнення рф та "великої" війни. Нині Міністерство освіти й науки працює над зміною освітніх програм для базової школи.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю міністра освіти й науки Оксена Лісового виданню Hromadske розповідає, що саме може змінитися і коли.

За словами міністра освіти й науки України, так зване "спрощення" не означає, що програми стануть менш якісними.

Йдеться радше про те, що урядовці намагаються створити для школярів можливість самим заглиблюватись у тему, яку вони вивчають.

"Коли ми в "Українській літературі" даємо на рік, умовно, 42 автори, то розуміємо, що діти не заглибляться у твір, якісно його не рефлексуватимуть, не матимуть часу на осмислення вчинків героїв", - пояснив очільник МОН.

Він додав, що сьогодні новітні технології та штучний інтелект допомагають "швидко написати будь-яке есе".

"Для чого ж заштовхувати дітей у ситуацію, де вони свідомо вимушені якось фальсифікувати", - зауважив Лісовий.

Міністр наголосив, що дітям під час навчання важливо:

  • навчитись аналізувати інформацію чи пройдений матеріал;
  • розвивати креативне мислення та фантазію.

Водночас якщо учнів постійно перевантажувати, досягти цього буде вкрай важко.

Урядовець уточнив, що школам слід "більше часу приділяти засвоєнню матеріалу".

"Не гнати їх (школярів, - Ред.) зашвидко, не забивати надто великою кількістю другорядної інформації, яка у нас поки що, на жаль, передбачена у програмі", - додав він.

На думку Лісового, спрощені програми - з яких виключать усе "другорядне" - можуть з'явитися для ознайомлення учнів і вчителів вже влітку цього року.

"Не називаючи дисциплін, скажу так: працюємо над двома великими блоками предметів - гуманітаристика та STEM-блок (природничі науки плюс математика)", - зізнався очільник МОН.

Він додав, що нині "сформувалася хороша креативна команда людей, які над цим працюють".

"Вони вивчають освітні програми та виключають звідти все другорядне. Сподіваємося, влітку вже запропонуємо спрощені програми", - підсумував міністр освіти й науки України.

МОН, Лісовий
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