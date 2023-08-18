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Лісовий: МОН готує рекомендації стосовно організації навчального процесу

19.08.2023 / 13:15
Якщо через нічні повітряні тривоги школярі не встигають відпочити, не слід змушувати їх наступного ранку йти на перший урок.

Таку думку міністр освіти та науки Оксен Лісовий висловив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вночі була тривога, сиділи з дитиною в укритті, а зранку вже починаються уроки - як бути?» - питання, яке не врегульовано нормативно, але потребує відповіді у межах здорового глузду. На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Треба бути реалістами й розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації», - написав Лісовий.

Міністр додав, що найближчим часом будуть оприлюднені рекомендації МОН стосовно організації навчального процесу.

Безпека має бути пріоритетною, тому навіть якщо у вчителя, який веде урок дистанційно, лунає тривога, а в учнів - ні, то педагог може перервати урок та перейти в укриття.

«Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища – чудово. Якщо немає – це не катастрофа. Безпека – понад усе. Детальніші рекомендації від Міністерства освіти і науки України опублікуємо незабаром», - написав очільник МОН.

МОН, Лісовий
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