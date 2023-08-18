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Єрмак: Звільнення всіх полонених та депортованих є важливим пунктом Формули миру

19.08.2023 / 10:10
Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії росії, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зазначається, що наступного тижня у Нью-Йорку документ засвідчить спеціальний представник Генерального секретаря ООН з дітей та збройних конфліктів Вірджинія Гамба.

«Сьогодні Україна робить черговий далеко не перший крок для порятунку українських дітей від рашистських загарбників і демонструє повагу до механізмів і правил ООН, підписуючи розроблений спільно з Організацією Об'єднаних Націй превентивний план. Ми сподіваємося, що нашим прикладом скористаються інші країни світу, адже сьогодні йдеться про українських дітей, а завтра це може бути будь-яка дитина у будь-якій країні світу», – сказала радник – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук після підписання документа , що відбулося в Офісі президента.

Вона наголосила, що "росія – перший в історії постійний член Ради безпеки ООН, якого Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй згадав у додатку до своєї щорічної доповіді «Діти та збройні конфлікти» за 2022 рік серед інших країн, які вчинили такі порушення".

Повідомляється, що підписання спільного превентивного плану ООН є важливим кроком у рамках виконання Bring Kids Back UA – комплексного плану дій, розробленого за ініціативою Володимира Зеленського. План поєднує зусилля української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій задля повернення на батьківщину українських дітей, викрадених росією.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, попереду багато роботи над поверненням українських дітей, і зусилля українців не припиняться, допоки кожен наш громадянин не буде вдома, поруч із сім'єю.

«Звільнення всіх полонених та депортованих є важливим пунктом Формули миру. Тисячі наших людей, зокрема понад 19 тисяч українських дітей, перебувають у російській неволі. Україна вдячна всім у світі, хто допомагає повертати українців додому. Ми повинні звільнити всіх цих людей і обов'язково зробимо це разом», – підсумував Андрій Єрмак.

діти, Формула миру, Гамба
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