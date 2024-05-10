Колесник: Найбільша загроза Україні від кадрових перестановок у рф – це підвищення мантурова

Про це Gazeta.ua сказав незалежний експерт-аналітик з питань космосу, ексрадник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник.

За його словами, мантуров у попередньому уряді відповідав за ВПК і космос та просував ідею створення окремого міністерства оборонної промисловості. Воно мало б об'єднати всі суб'єкти економічної діяльності державної форми власності країни-агресорки, які працюють на війну, особливо ті, що зосереджені на розробці та виробництві високотехнологічної продукції. До такого монстра, за його задумом, має бути інкорпорований роскосмос з його підприємствами, які практично у повному складі випускають продукцію військового або подвійного призначення.

"Він (мантуров) переконаний, що переведення економіки на новий технологічний уклад потребуватиме посилення позицій (крани-агресорки) у космосі", - наголосив Андрй Колесник.

За словами експерта, для цього відповідно до доручення президента також готується профільний національний проєкт. Фокус державної підтримки буде направлений на розширення супутникових угрупувань різного призначення. А також - на створення нових ракет-носіїв на альтернативних видах палива, у тому числі багаторазового використання.

На практиці це означатиме, що "всі цивільні космічні апарати "роскосмосу" та приватного сектору, які наразі працюють на орбіті, а також ще тільки розробляються, націлюються насамперед на підтримку з космосу бойових дій в Україні. А це супутникові навігація та зв'язок, дані спостереження з навколоземних орбіт, метеорологічне забезпечення, цифрова картографія тощо", підкреслив Андрій Колесник.