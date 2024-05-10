Мельничук: Уряд зареєстрував законопроєкт, спрямований на ухвалення оперативних рішень про передислокацію військових частин

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своєму Telegram-каналі.

"Кабінетом міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про Збройні сили України щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану (реєстр. №11257).

Законопроєкт розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання", - пояснив він.