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Мельничук: Уряд зареєстрував законопроєкт, спрямований на ухвалення оперативних рішень про передислокацію військових частин

14.05.2024 / 15:23
Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, спрямований на ухвалення оперативних рішень про передислокацію військових частин під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своєму Telegram-каналі.

"Кабінетом міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про Збройні сили України щодо передислокації військових частин під час дії воєнного стану (реєстр. №11257).

Законопроєкт розроблено з метою надання можливості прийняття в умовах дії воєнного стану в Україні оперативних рішень при проведенні передислокації військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України до рівня з’єднання", - пояснив він.

Мельничук
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