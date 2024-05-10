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Єрмак зустрівся з американським бізнесменом Олександром Соросом

14.05.2024 / 13:19
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом та головою мережі Фундацій "Відкрите суспільство" Олександром Соросом.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Очільник Офісу Глави держави поінформував Олександра Сороса про активну підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

Також він розповів про Українську формулу миру, яку наша країна прагне винести на розгляд лідерів держав та міжнародних організацій.

Ідеться про безпеку в Чорному й Азовському морях, забезпечення експорту з України, ядерну безпеку й особливо – повернення полонених і незаконно депортованих українських дітей. Олександр Сорос та Міжнародний фонд "Відродження", який є частиною мережі Фундацій "Відкрите суспільство", активно підтримують реалізацію плану Bring Kids Back UA.

«Ці питання є пріоритетними не лише для нас, адже йдеться про продовольчу та ядерну безпеку, повернення громадян, дітей, які відстоюватимуть демократичні цінності та будуватимуть євроатлантичне майбутнє України», – наголосив керівник Офісу президента.

Андрій Єрмак й Олександр Сорос також обговорили пріоритети України в міжнародній політиці, обстоювання принципів демократії.

Сорос, Єрмак
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