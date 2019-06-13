На Афоне неизвестный разбил стекло Иверской иконы Божией Матери и украл драгоценности

В ночь на 13 июня в древнем афонском монастыре Иверон неизвестный разбил стекло чудотворной Иверской иконы Божией Матери «Вратарница» и украл все драгоценности, которыми украшена икона в знак благодарности за многочисленные чудотворения и исцеления.

Об этом сообщает afonit.info со ссылкой на сайт Romfea.

Через несколько минут монах, пришедший в параклис (предел храма, - ред.) зажигать лампады, обнаружил преступление и сообщил настоятелю архимандриту Нафанаилу.

Сообщается, что полиция, береговая охрана и администрация Афона работают для обнаружения преступника и возвращения украденного.

Согласно информации Romfea, подозреваемый задержан. Оказавшись в ловушке в ущелье горы, он выбросил награбленное. Ведется следствие.

Иверская икона Пресвятой Богородицы – одна из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Согласно преданию, она была написана евангелистом Лукой, долгое время находилась в малоазийской Никее, а с начала XI в. неотлучно пребывает в Иверском монастыре на Святой Горе Афон (в честь которого и получила свое название). Множество исторических данных сохранилось о случаях исцелений у Иверской иконы.