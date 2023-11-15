Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Будапештський меморандум 1994 року. росія погодилася "поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України", а також "утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України". Порушений російським вторгненням у Крим у 2014 році”, – навів перший приклад міністр.

Далі глава МЗС згадав російсько-український договорів про дружбу 1997 році, в якому росія погодилася поважати територіальну цілісність України; Стамбульський саміт ОБСЄ в 1999 році, в якому росія зобовʼязувалася вивести свої війська з Придністров’я у Молдові та з Грузії до кінця 2002 року і "чого так і не сталося". Кулеба згадав й Угоду про припинення вогню з Грузією 2008 року, коли росія погодилася на відхід своїх військ на лінію до початку бойових дій, але цього ніколи не відбулося.

"Іловайський "зелений коридор" у серпні 2014 року та інші "гуманітарні" коридори смерті. росія обіцяла вивести українські війська з оточеного Іловайська на сході України, але натомість відкрила вогонь і вбила 366 українських військових. У наступні роки росія атакувала численні гуманітарні коридори в Сирії", – підкреслив Кулеба.

"мінські" домовленості 2014 і 2015 років. росія погодилася припинити вогонь на сході України. Було 200 раундів переговорів і 20 спроб домогтися припинення вогню, всі з яких російська сторона негайно порушила. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", – додав він.

Міністр також нагадав про односторонню відмову росії від Чорноморської зернової ініціативи від 2022 року, відзначивши, що згадав лише угоди щодо вирішення конкретних проблем і конфліктів.

"Я вже не кажу про майже 400 міжнародних договорів, які росія порушила з 2014 року. Тут немає з чого робити висновків, окрім того, що ніхто не може всерйоз вживати слова "росія" і "переговори" в одній фразі", – підсумував глава МЗС.

Кулеба назвав російського диктатора володимира путіна звичайним брехуном, який пообіцяв міжнародним лідерам не нападати на Україну за кілька днів до свого вторгнення в лютому 2022 року. На його переконання, російська тактика залишалася послідовною у своїх численних війнах протягом останніх трьох десятиліть: "убивай, хапай, бреши і заперечуй".

"Чому хтось щиро вірить, що росія 2023 року чимось відрізняється від росії 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 і 2022 років?" – запитав у підсумку міністр закордонних справ.