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ЗМІ: система Гетманцева придушує економіку країни

14.11.2023 / 20:13
«Блокування ПДВ-накладних - гірше за шахєдів. Насправді так воно і є, хто б там що не казав. Зловживання цією системою блокування податкових накладних спричиняє одразу два жахливих наслідки – придушує відновлення економіки та руйнує кредит довіри до влади». Про це йдеться у статті «Чому Гетманцев має бути звільнений негайно?» у виданні Главком.

“...Якщо брати по зареєстрованим платникам ПДВ, то блокування зачепило 10,2% підприємств. Якщо брати відсоток підприємств, які сплачують ПДВ зараз (близько 85 тис, за даними ДПС) - відсоток "блокованих підприємств" зростає до 30%. Інакше, як "катастрофою", назвати це не можу”, - цитує видання "Главкомзаступник міністра економіки Ігор Дядюра.

На думку видання, податок на додану вартість кожен з нас сприймає просто – якщо в магазинному чеку пробили 100 гривень, то 16,66 гривень з тієї суми пішло у державний бюджет. І на тому все. Власне, так воно і має бути. «А от у підприємства, яке щось виробляє, ситуація дещо інша. Тому що податок називається саме податком на додану вартість. Умовно кажучи, якщо метрополітен купує електрику, то сплачений ним раніше при купівлі електрики податок на додану вартість, йому повинні врахувати при продажі поїздки кожному з нас. А якщо не врахують? Тоді метрополітен сплатить ПДВ за електрику двічі – перший раз, коли заплатить за електрику енергокомпанії, а другий раз – коли сплатить ПДВ за підсумками місяця безпосередньо в державний бюджет», - пише Главком.

Система контролю ризиків при сплаті ПДВ – вона називається СМКОР, була запроваджена з 2017 року. І з самого початку до неї були певні питання, нагадує автор публікації. Але тільки з осені 2019 року ця система перетворилась на шалену руйнівну силу. «Що ж сталося? Сталося те, що податково-фінансовий комітет у Верховній Раді очолив Данило Гетманцев. І він же взяв під контроль безпосередньо Державну податкову службу, вибивши значну частину важелів з рук міністерства фінансів, яке взагалі-то мало б керувати ДПС».

З того моменту назва СМКОР практично зникла з обігу, її почали називати системою блокування податкових накладних. Коли компанії блокують накладну, це призводить до того, що вона по факту сплачує ПДВ двічі. І це вбиває економіку, яка й так потерпає від війни та її наслідків, вважає автор.

«Слушне питання – навіщо так робить податкова, яку на все це надихає та спрямовує Гетманцев? – пише автор матеріалу. - Натхненник цієї вбивчої системи каже, що так вона бореться проти тих, хто мухлює з ПДВ. Але якщо подивитись на статистику - який відсоток платників податків страждає від блокувань, - то можна побачити майже третину. Це неймовірно багато. І це свідчить, що страждають абсолютно усі. Бо в кожного, хто має заблоковані накладні, є покупці та постачальники. Тобто на кожного платника із заблокованою накладною – ще мінімум двоє. Ланцюжки постраждалих плетуться у канати, якими ця система душить економіку».

Чому ж економіка в таких умовах не померла? – риторично питає автор. Тому що за гроші можна купити «абонемент» - тобто платити регулярний хабар за відсутність необгрунтованих блокувань. Або можна сплатити разовий хабар за розблокування певної податкової накладної. І багато хто платить. 

Тариф, за даними Главкома, становить 1,5% обороту компанії, і майже половина суми ПДВ по конкретній накладній, якщо мова йде про разову акцію «милосердя». 

«По найскромніших оцінках, ось ця система видушування хабарів, помножена на систему блокування податкових накладних, краде десь чотири-п’ять відсотків зростання ВВП на рік. Дивуєтесь, чому не відновлюється економіка та не зростають зарплати? Так ось вона, причина», стверджується в матеріалі.

Наприкінці автор приводить результати нещодавнього опитування щодо того, хто з представників так званого економічного блоку найбільш негативно впливає на ставлення населення до влади та особисто президента Володимира Зеленського. Так от, на Гетманцева вказали 22% відповідавших на запитання. Його найближчі наслідувачі – голова уряду, а також голови Митниці та Податкової сумарно втрьох отримали менший відсоток за одного Гетманцева.

На сайті ДПС, пише Главком, є відповідна статистика – і кількість компаній, яка попадає під блокування податкових накладних, четвертий місяць поспіль залишається на рівні близько до 25 тисяч. «Тобто ця шкідлива практика не дає того результату, якого мала б досягнути. Схеми ухилення від сплати ПДВ продовжують працювати під опікою тих, хто має їх усунути. Задля показухи та стимулювання хабарів рівень блокувань тримається десь на рівні неба. Ця музика буде вічна, якщо не усунути композитора – Данила Гетманцева…», - резюмує автор. 

 

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