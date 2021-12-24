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В Днепре архиепископ УПЦ крестил 29 младенцев в доме ребенка

24.12.2021 / 12:15
В Днепре архиепископ УПЦ крестил 29 младенцев в доме ребенка
Источник: Центр информации УПЦ
Перед крещением детей состоялся утренник, посвященный святому Николаю

В Днепропетровском специализированном доме ребенка 29 воспитанников приняли крещение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, таинства Крещения и Миропомазания совершил архиепископ Новомосковский Евлогий.

«Массовые крещения новопоступивших младенцев в этом детском доме проходят ежегодно в канун или после дня памяти святителя Николая Чудотворца», - отмечается на сайте епархии.

В лечебно-профилактическом учреждении находят приют дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Многие из воспитанников страдают нарушениями психического и физического развития.

Перед крещением детей состоялся утренник, посвященный святому Николаю.

Архиепископ Евлогий поблагодарил главного врача Анжелу Чучву и сотрудников Дома ребенка за содействие в приобщении детей к первым христианским таинствам и за предоставление условий для проведения богослужения.

Источник: Inpress.ua
крещение, УПЦ, Днепропетровская епархия, дети сироты
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