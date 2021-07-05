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Священник УПЦ объяснил, зачем перед таинством крещения освящают воду

05.07.2021 / 17:10
Священник УПЦ объяснил, зачем перед таинством крещения освящают воду
Источник: Центр информации УПЦ
Силою Божией и Святым Духом из нее изгоняются бесы, которые могут в ней пребывать

Силою Божией и Святым Духом из воды изгоняются бесы, которые могут в ней пребывать.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Вода, которая находится в крещенской купели во время крещения конкретного человека, неким и физическим, и духовным, таинственным образом отделяется от остального мира, чтобы стать купелью вечности именно для этого крещаемого человека. Силою Божией и Святым Духом из нее изгоняются бесы, которые могут в ней пребывать. И сама благодать Святого Духа входит в эту воду и освящает ее, делает ее для конкретного крещаемого человека вратами в Царствие Небесное», - отметил отец Андрей.

«Протопресвитер Александр Шмеман, сравнивает молитвы на освящение воды с евхаристическим каноном – сердцем Божественной литургии, когда Святой Дух сходит на хлеб, вино и воду и пресуществляет их в Тело и Кровь Христовы», - рассказал священник.

Он отметил, что формулы освящения воды и пресуществления Святых Даров - похожи. «В обоих случаях священник троекратно знаменует крестообразно десницей (рукой) вещество таинства. В первом случае – воду, во втором – агнец, вырезанный из просфоры, и Святой Потир с вином, смешанным с водою», - сказал отец Андрей.

«Священник знаменует воду трижды крестообразно, произнося следующие слова: «Да сокрушатся под знамением образа Креста Твоего вся сопротивныя силы». После каждого знамения и произнесения молитвы священник трижды дует на воду. Знамением Креста изгоняются из воды бесы. А дуновение – это символ акта творения. Бог посредством священнослужителя делает из воды некую святыню, освящающую человека. Причем по уставу крещенскую воду нельзя использовать для таинства крещения. Только воду, освященную непосредственно для вышеупомянутого таинства. Крещенскую воду можно применять лишь в исключительном случае – когда нужно быстро окрестить умирающего за неимением другой воды», - продолжил он.

Отец Андрей Чиженко напомнил, что после освящения воды священником читается заключительная молитва, «в которой просится у Господа, чтобы вышел из воды лукавый дух, чтобы для крещаемого эта вода стала источником жизни и соединила его с Богом».

Источник: Inpress.ua
крещение, УПЦ
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