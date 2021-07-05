Минздрав дал советы эмоциональным болельщикам, как пережить просмотр матчей

Об этом сообщает Минздрав в Facebook

После напряженной игры украинской сборной в четвертьфинале Евро-2020 ведомство выложило рекомендации, как пережить стресс.

Дословно: "Исследование показывает, что когда команда, за которую болеет человек, проигрывает, он может есть на 16% больше вредной пищи и, в частности насыщенных жиров, чем обычно. Хотя, когда выигрывает, эта цифра уменьшается в противоположную сторону - на 9% меньше обычного потребления насыщенных жиров.

Несмотря на то, что кортизол - важный гормон, который помогает справляться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни, его чрезмерное количество вредно для организма. Со временем это может привести к угнетению иммунной системы, увеличению массы тела, повышению артериального давления и росту риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы".

Советы для фанов: Минздрав рекомендует "после двух таймов чрезвычайного стресса" восстановиться. Для этого нужно выбрать спокойное занятие по вкусу – пойти на прогулку с собакой, встретиться с друзьями, провести тихий вечер за просмотром сериала, приготовить полезный и вкусный ужин, заняться спортом или даже устроить уборку дома.

Напомним: сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0:4 и покидает турнир.

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