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На Буковине к Рождеству Иоанна Крестителя тысячи верующих УПЦ прошли 40 км крестным ходом

05.07.2021 / 17:40
На Буковине к Рождеству Иоанна Крестителя тысячи верующих УПЦ прошли 40 км крестным ходом
Источник: Центр информации УПЦ
Ежегодный крестный ход возрожден в середине 1990-х годов

В Черновицкой области к празднику Рождества пророка Иоанна Крестителя тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли 40 км крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода прошли из Черновцов в монастырь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Крещатик Заставновского района.

Ежегодный крестный ход возрожден в середине 1990-х годов и приурочен к престольному празднику обители - нижний храм Благовещенского собора посвящен Рождеству святого пророка Иоанна Предтечи. Начало традиции молитвенного шествия относится к 20-30-м годам ХХ века.

Как сообщалось ранее, в Одесской области верующие Украинской Православной Церкви накануне празднования Тихвинской иконы Божией Матери пройдут 34 км крестным ходом из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, буковина, УПЦ
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