В Минздраве заявили, что полностью COVID-вакцинированы более 800 тысяч украинцев

Полностью иммунизированных граждан более 800 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за минувшие сутки было привито 94547 украинцев. Одну дозу вакцины получили 37107 лиц, полностью иммунизированы - 57440 человек.

По информации ведомства, в течение суток работали:

559 мобильных бригад,

1410 пунктов прививания;

26 центров вакцинации.

В Минздраве проинформировали, что с начала прививочной кампании было вакцинировано 2 038 239 человек, из них получили 1 дозу вакцины - 2 038 237 украинцев, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 823 923 украинца.

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