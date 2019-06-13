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В Сумском СИЗО крестили новорожденную девочку

13.06.2019 / 16:39
В Сумском СИЗО крестили новорожденную девочку
Сумской СИЗО Источник: Центр информации УПЦ
Девочка, которую назвали Екатерина, родилась в начале прошлого месяца

В Сумском следственном изоляторе крестили новорожденную девочку.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии УПЦ, таинство крещения было совершено 11 июня.

Девочка, которую назвали Екатерина, родилась в начале прошлого месяца. Крещение и миропомазание младенца совершил глава отдела по социальному служению и работы с осужденными Сумской епархии УПЦ протоиерей Сергей Шульга.

От имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия священник поздравил мать крещеной девочки и передал ребенку необходимую одежду и подгузники.

Источник: Inpress.ua
крещение, упц мп, СИЗО, УПЦ
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