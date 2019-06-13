В Сумском СИЗО крестили новорожденную девочку

В Сумском следственном изоляторе крестили новорожденную девочку.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии УПЦ, таинство крещения было совершено 11 июня.

Девочка, которую назвали Екатерина, родилась в начале прошлого месяца. Крещение и миропомазание младенца совершил глава отдела по социальному служению и работы с осужденными Сумской епархии УПЦ протоиерей Сергей Шульга.

От имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия священник поздравил мать крещеной девочки и передал ребенку необходимую одежду и подгузники.