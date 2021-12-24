Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве

Во Львове социальный проект «Дни семьи в монастыре» Украинской Православной Церкви ведет активную работу, направленную на сохранение и защиту традиционной семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, об этом рассказал глава отдела по делам семьи Львовской епархии протоиерей Михаил Коник.

«Сегодня традиционная семья нуждается не только в поддержке, но и в защите. Внешние изменения в обществе, навязанные СМИ и социумом искусственные ценности ставят под угрозу само существование православной семьи: традиционныйсоюз выставляют в виде архаизма, который «скоро вымрет как мамонты», а на замену ему придут «свободные отношения без обязанностей и излишней привязанности». И только Церковь способна противостоять этому натиску, ведь именно такой создал семью сам Господь», - сказал священник.

Социальный проект «Дни семьи в монастыре» для ищущих ответы на вопросы: как правильно жить в семье, как сохранить семейные ценности. Он для всех, кто хочет пообщаться со священником по вопросам отношений, для тех, кто хочет жить по-христиански.

По словам главы отдела по делам семьи Львовской епархии, сам проект возник уже давно, но до сих пор у людей, услышавших название этой инициативы, возникает непонимание: «Как это может быть – семья и монастырь?»

«Конечно, может быть. Монастырь есть своего рода семья. Это два пути спасения человека», – говорит отец Михаил.

Священник отметил, что в Воскресенский Ново-Афонский монастырь, при котором действует проект, за советом приходит множество людей, как лично, так и целыми семьями, местные и приезжие.

«Здесь можно не просто рассказать о своей беде, но и обратиться с конкретной семейной проблемой, получить совет и утешение. Встречи, которые являются для каждого индивидуальными, сугубо конфиденциальны. Человек рассказывает о своих проблемах, и мы вместе ищем пути решения. Я не говорю, что могу найти идеальный ответ. В первую очередь мы обращаемся к Богу, чтобы Господь дал нам такую ​​возможность. Конечно, это происходит не за один раз. Это может быть несколько встреч, это могут быть какие-то методики, которые мы рассматриваем и применяем. Чтобы человек постепенно находил себя, находил свои видения, находил собственную свободу в семье», – объясняет глава семейного отдела.

По словам протоиерея Михаила Коника, люди, посещающие проект «Дни семьи в монастыре», обращаются по поводу конфликтов в семье, по причине банального неумения общаться между собой, задают вопросы относительно отношения к родным, воспитания детей. И задача священника – приложить максимум усилий, чтобы помочь.

Он отметил, что проект успешно развивается даже в условиях карантинных ограничений. «Бесплатные дистанционные лекции и онлайн-беседы для желающих регулярно проводятся во Львовской епархии», - подчеркнул священник.

«Нужно учиться правильно жить в семье исходя из догматики и практики Церкви. И этот проект призван открыть человеку понимание, научить правильно жить в семье, сохранять её. Сегодня Церковь реагирует, и моя личная позиция состоит в том, что необходимо принести церковный институт в семью. Нужно открыть для общества принцип того, что семья – это божественная ценность, первая задача, которую Господь создал в раю. То есть уже на земле имеем возможность получить рай», – заключил протоиерей Михаил Коник.