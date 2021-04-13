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В Запорожье УПЦ проведет день донора

13.04.2021 / 11:50
В Запорожье УПЦ проведет день донора
Источник: Центр информации УПЦ
Акция состоится в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии «Любовь милосердствует»

В Запорожье при Покровском архиерейском соборе УПЦ состоится сдача крови для детей, проходящих лечение в отделении онкогематологии Запорожской областной детской клинической больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, акция начнется 15 апреля после общеепархиальной Литургии.

Акция состоится в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии «Любовь милосердствует». В ней примут участие священнослужители и миряне. Желающим приобщиться к доброму делу нужно взять с собой паспорт и ИНН (если есть).

Как сообщалось, проект Запорожской епархии «Любовь милосердствует» был создан в 2011 г. В его рамках осуществляется сбор донорской крови для тяжелобольных детей (для лечения одного онкобольного ребёнка нужна кровь 100 доноров, для спасения ребёнка с тяжелыми ожогами — кровь до 20 доноров), а также финансовой помощи. За минувшие годы было собрано более 7,5 миллионов гривен и сдано свыше 1800 литров донорской крови.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ, донорство крови
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