В Запорожье УПЦ проведет день донора

В Запорожье при Покровском архиерейском соборе УПЦ состоится сдача крови для детей, проходящих лечение в отделении онкогематологии Запорожской областной детской клинической больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, акция начнется 15 апреля после общеепархиальной Литургии.

Акция состоится в рамках благотворительного проекта Запорожской епархии «Любовь милосердствует». В ней примут участие священнослужители и миряне. Желающим приобщиться к доброму делу нужно взять с собой паспорт и ИНН (если есть).

Как сообщалось, проект Запорожской епархии «Любовь милосердствует» был создан в 2011 г. В его рамках осуществляется сбор донорской крови для тяжелобольных детей (для лечения одного онкобольного ребёнка нужна кровь 100 доноров, для спасения ребёнка с тяжелыми ожогами — кровь до 20 доноров), а также финансовой помощи. За минувшие годы было собрано более 7,5 миллионов гривен и сдано свыше 1800 литров донорской крови.