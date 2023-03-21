Войти | Зарегистрироваться
13:05

вторник,
21 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

З початку 2023 року мінімум 1000 російських в’язнів загинули на війні в Україні, - розслідування

20.03.2023 / 16:19
З початку 2023 року мінімум 1000 осіб, які повинні були відбувати покарання у в’язницях, загинули на війні в Україні. Лише за останні два тижні втрати склали 400 в’язнів.

Про це свідчить розслідування російської служби BBC та «Медіазони».

Зазначають, що числа медіа брали з відкритих джерел, тож кількість може бути значно вищою. Найбільше в’язнів загинули під час боїв за Бахмут. За даними журналістів, про це свідчать дані з некрологів. Загалом журналісти визначили імена 2092 в’язнів, які загинули під час боїв в Україні.

Також, за інформацією від журналістів, в росії знайдено чотири місця, де масово ховають бойовиків пвк «вагнера». Найбільшу кількість могил «вагнерівців» знайдено в станиці Бакинській у Краснодарському краї, їхня кількість складає 422. Зазначають, що поховання в станиці Бакинській різко зросли. У грудні там було 47 могил.

На сьогодні, використовуючи відкриті джерела, журналісти змогли підтвердити 17375 смертей російських солдатів на війні в Україні.

в’язні
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 марта
20 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.