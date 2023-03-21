З початку 2023 року мінімум 1000 російських в’язнів загинули на війні в Україні, - розслідування

Про це свідчить розслідування російської служби BBC та «Медіазони».

Зазначають, що числа медіа брали з відкритих джерел, тож кількість може бути значно вищою. Найбільше в’язнів загинули під час боїв за Бахмут. За даними журналістів, про це свідчать дані з некрологів. Загалом журналісти визначили імена 2092 в’язнів, які загинули під час боїв в Україні.

Також, за інформацією від журналістів, в росії знайдено чотири місця, де масово ховають бойовиків пвк «вагнера». Найбільшу кількість могил «вагнерівців» знайдено в станиці Бакинській у Краснодарському краї, їхня кількість складає 422. Зазначають, що поховання в станиці Бакинській різко зросли. У грудні там було 47 могил.

На сьогодні, використовуючи відкриті джерела, журналісти змогли підтвердити 17375 смертей російських солдатів на війні в Україні.