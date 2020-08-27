Поджог авто программы "Схемы": задержали двух подозреваемых, еще двое - в розыске

Об этом на пресс-брифинге 26 августа заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Хочу сообщить, что сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы «Схемы». После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них - это житель Луганской области, его сообщник - киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск», - сказал глава МВД.

Аваков уточнил, что нападения на журналистов считаются «особым видом преступлений, к которым государство должно относиться с особой тщательностью».

Ранее Аваков в соцсети сообщил, что полицейские 26 августа задержали предполагаемого поджигателя авто журналистов программы "Схемы".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что, по мнению следствия, поджигателей авто "Схем" было трое.

Напомним, журналист "Схем" Михаил Ткач сообщил, что ночью 17 августа автомобиль программы подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Полиция начала уголовное производство по данному факту, квалифицировав инцидент как умышленное уничтожение имущества.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что правоохранители максимально быстро раскроют дело о поджоге автомобиля программы "Схемы".

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