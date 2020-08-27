"УДАР" пойдет на местные выборы самостоятельно - Кличко

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время съезда партии "УДАР" в среду, 26 августа.

"УДАР" идет на местные выборы. Идет на местные выборы, чтобы сделать Украину богатым, демократическим, успешным государством, страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить. "УДАР" идет на местные выборы отдельно и будет нести ответственность исключительно перед людьми", - сказал Кличко.

Он отметил, что "УДАР" готов сотрудничать с демократическими, проевропейскими силами в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах на всех уровнях.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков либо по другим мотивам. Я убежден, что во власть должны прийти и молодые, активные люди, профессионалы с опытом, потому что, чтобы власти доверяли, она должна быть компетентной и эффективной", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что команда "УДАРа" обладает опытом, знаниями, имеет успехи и реализованные проекты.

"Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. Мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления и внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики, чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева, который мы уже реализуем, и планы для городов и городков Украины", - рассказал он.

Также Кличко подчеркнул, что "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины.

На партийном съезде Кличко также представил обновленную команду партии.

"Мы обещали обновление и усиление нашей команды. Мы делаем все для того, чтобы к нам присоединялись люди, которые имеют опыт, которые хотят, которые знают что им нужно менять. Очень хорошо, что к нашей команде присоединяются много людей, специалистов... И сейчас я бы хотел пригласить сюда новых и проверенных временем и событиями людей, которые сейчас вместе с нами идут на местные выборы", - сказал Кличко.

Кличко сообщил, что к команде УДАРа присоединились сурдопереводчик Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, представитель УДАРа на Львовщине Оксана Юринец.

Также среди новых членов команды УДАР - известный украинский футболист Александр Шовковский.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться в мэры Киева от своей политической силы, а также поведет команду на местные выборы, в частности в Киевсовет.

Выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины 25 мая 2014 года.

Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года.

Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

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