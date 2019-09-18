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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах

18.09.2019 / 11:46
Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах.

"Я уже много сделал и еще много нужно сделать (для Киева - ИФ). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал он на брифинге во вторник, 17 сентября.

Кличко отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться "за самоуправление, за интересы киевлян".

Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета предлагается 8 декабря 2019 года.

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местные выборы, Киев, Кличко
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