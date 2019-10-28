У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП "Киевтеплоэнерго".

Дословно: "Наша цель - сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго".

Пантелеев добавил, что параллельно городские власти развивают программы софинансирования мероприятий энергоэффективности в жилых домах.

Напомним, в начале октября КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициировало повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 на 30%.

Согласно проекту, тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 (+ 29,64%), для религиозных организаций с 985,02 грн./Гкал до 1408, 95 грн./Гкал (+ 43,04%), для бюджетных учреждений с 984,67 грн./Гкал до 1 155,35 грн./Гкал (+ 17,3%) и для других потребителей с 984,12 грн./Гкал до 1 168,99 грн./Гкал (+ 18,79%).

9 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин пока не планирует поднимать тарифы на отопление.

В КГГА в свою очередь заявили, что до конца года тарифы на отопление для населения меняться не будут.

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