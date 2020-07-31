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Представители четырех партий создали платформу для объединения демократических сил на местных выборах в Киеве

31.07.2020 / 15:23
Представители киевских организаций политических партий "Гражданская позиция", "Демократический альянс", "Сила людей" и "Гражданское движение "Хвыля" объединились для участия в выборах в Киевский городской совет и мэра столицы.

"Мы не являемся закрытым клубом. Как самые открытые инициаторы этого процесса мы приглашаем все независимые, все демократические партии, приглашаем всех активистов, общественные организации, которые планируют идти на выборы или помогать избирательному процессу и надеемся, что мы будем услышаны", - сказал руководитель киевской партийной организации партии "Сила людей" Евгений Лебедев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 30 июля.

По словам председателя киевского городского отделения партии "Гражданская позиция", Алексея Гриценко, список объединения партий на местных выборах будет формироваться посредством создания номинационного комитета по отбору и проверке кандидатов в депутаты из числа членов партий-представителей, которые не будут участвовать в выборах и людей извне с незапятнанной репутацией.

"Мы отбросили амбиции и принимать решение о том, на базе какой партии мы будем идти, мы будем непосредственно перед моментом, когда будем выдвигаться, потому что технологически будет понятно, у какой партии есть потенциал для вхождения в Киевсовет, и это будет техническое решение. Касательно городского головы - мы только сейчас начали обсуждать людей, которые есть внутри нашей среды и вне ее. Мы формируем определённый список и далее будем совместно определяться, потому что всем понятно, что может пойти Сергей Притула - это потенциальная кандидатура, которую мы тоже обсуждаем. Есть люди, которые могут пойти из нашей среды или другие люди", - сказал Гриценко, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина".

Лебедев также уточнил, что некорректно сейчас говорить о союзе конкретно четырех партий, поскольку есть политсилы, которые поддерживают объединение или думают о таком шаге, но не готовы пока публично об этом заявить.

Источник

местные выборы, Киев, политпартии
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