Митрополит Антоний объяснил, почему недостаточно соблюдать только внешние правила благочестия

Мало только соблюдать внешние установления христианства, важно открыть сердце для Бога и по-настоящему изменить свою жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«До наших дней дожило это смущение: если дела не нужны и не важны, то как вера станет чем-то реальным и видимым? Здесь нельзя смешивать понимание закона. Для христиан апостольских времен «закон» был один — Закон Ветхозаветный. К тому же, он оброс множеством «преданий старцев», которые заслоняли Истину. Об этом и Господь в Своём Евангелии не раз говорил, не раз и поступал вопреки такому «закону», нарушая субботний покой. Из этого следует сделать вывод: закон ветхозаветного человека, ставшего христианином, уступает своё место вере в Иисуса Христа и, конечно, обязывает держаться Евангельских заповедей», - объяснил митрополит Антоний.

По его словам, «исполнять заповеди только внешне – мало, они должны изменить всё существо человека, изменить его сердце, преобразить всю жизнь».

Владыка рассказал, что соблюдение только внешних религиозных правил приводит к фарисейству и обрядоверию, когда обычаи и традиции становятся важнее сути.

«Соблюдать внешний минимум «приличий», оставив сердце пустым и свободным для всякого зла — значит стать на путь фарисеев. Они весь закон и бесчисленное количество «толкований» знали прекрасно, но это не остановило их желания избавиться от Христа. Знали и многие поколения наших предшественников, что мало только соблюдать внешние установления, но жить по-христиански всегда трудно и на это всегда решались не все. Привело это ко всем ужасам революции и всему последующему, что мы видим сейчас», - отметил митрополит Антоний.

Чтобы обрести настоящую, а не номинальную веру, нужно начать с искреннего желания изменить свою жизнь.

«Начать с покаяния. Даже тот, кто считает, якобы ничего дурного не сделал, может каяться в том, что жил без Бога, никогда Его не благодарил, всем пользовался (силами жить, способностями, условиями, примерами других и т.д.), считая нормой только брать и ни за что не благодаря. Чем искренне и горячее благодарность, чем серьёзнее покаяние, чем решительнее будет поворот жизни, тем надежнее изменение жизни, тем больше будет жажда жить с Богом», - посоветовал архиерей.

По его словам, важно дать Богу место в своей жизни и руководствуясь Евангелием, жить по Его воле.

«Каждое дело, даже самое незначительное, надо начинать с обращения к Богу — пусть только в душе, но с желанием ничем не нарушить Его воли — и, конечно же, приготовиться так поступать всегда, не считаясь ни с чем. Терпение, решительность, постоянство, молитва и покаяние приводили многих (хотя говорили об этом довольно редко) к радостному осознанию: «Живу уже не я, но живёт во мне Христос», - заключил митрополит Антоний.