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В Киеве волонтеры УПЦ поздравили бедных и беспризорных с Пасхой

26.04.2022 / 13:55
В Киеве волонтеры УПЦ поздравили бедных и беспризорных с Пасхой
Источник: Центр информации УПЦ
На площади возле храма святого великомученика Георгия Победоносца, около 150 нуждающихся получили горячий обед, пасхи медикаменты, а сотрудники социально-гуманитарного отдела исполнили для них пасхальные песнопения

В Киеве волонтеры Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви поздравили с Пасхой бедных и беспризорных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ, волонтеры в праздник Светлого Христового Воскресения посетили Южный железнодорожный вокзал столицы.

«Пусть весть о Воскресшем Господе Иисусе Христе согреет ваши сердца, приблизит мир в нашем Отечестве и укрепит единство, потому что все мы – Божии, и все, что делаем – для Бога! Христос Воскрес!», — обратились православные волонтеры к пришедшим за помощью.

На площади возле храма святого великомученика Георгия Победоносца, около 150 нуждающихся получили горячий обед, пасхи медикаменты, а сотрудники социально-гуманитарного отдела исполнили для них пасхальные песнопения.

«Я здесь уже в четвертый раз и каждый год, встречаясь на площади, чувствую себя особенно празднично, потому что встречаюсь с вами! Христос Воскрес!», — сказал один из присутствующих.

Источник: Inpress.ua
Киев, УПЦ, благотворительная акция
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