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В Одессе священнослужители УПЦ совершили панихиду по жертвам обстрела многоэтажки

26.04.2022 / 14:20
В Одессе священнослужители УПЦ совершили панихиду по жертвам обстрела многоэтажки
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель и диакон храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Наталии Одессы помолились возле дома об упокоении мирных жителей, погибших в результате попадания 23 апреля крылатой ракеты в многоэтажный дом

В Одессе священнослужители Украинской Православной Церкви совершили панихиду по восьми жертвам обстрела многоэтажки.

Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Одесской епархии, заупокойное богослужение прошло по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Настоятель и диакон храма УПЦ в честь святых мучеников Адриана и Наталии Одессы помолились возле дома об упокоении мирных жителей, погибших в результате попадания 23 апреля крылатой ракеты в многоэтажный дом.

«Мы верим, что Господь простит погибшим все их прегрешения и примет их в Царство Небесное, этих ни в чем не винных мирных одесситов», – отметили в Одесской епархии.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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