Войти | Зарегистрироваться
16:28

вторник,
26 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ запустила проект эвакуации больных спецтранспортом в Одесскую область

26.04.2022 / 15:10
УПЦ запустила проект эвакуации больных спецтранспортом в Одесскую область
Источник: Центр информации УПЦ
Проект будет осуществлять свою деятельность благодаря сотрудничеству епархии с медицинскими учреждениями города и при участии благотворительного фонда «Покров и милосердие»

В Одесской епархии УПЦ стартовал новый благотворительный проект, с помощью которого больные, нуждающиеся в перевозке спецтранспортом, смогут эвакуироваться из мест ведения боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, проект «Благотворительная медицинская эвакуация» организовала команда волонтеров «Добро объединяет».

«Есть множество людей, которые по своим физическим показаниям из-за болезни не могут самостоятельно передвигаться из одного населенного пункта в другой, после тяжелых заболеваний и выписки из больницы нуждаются в перевозке на специальном медицинском транспорте. С заботой о таких людях в рамках нового проекта команды «Добро объединяет» «Благотворительная медицинская эвакуация» предоставляет такую возможность – транспортировку больных или покалеченных людей специально оборудованным медицинским транспортом в любой район Одесской области или из другого региона нашей страны в Одесскую область», – сообщают в епархии.

Проект будет осуществлять свою деятельность благодаря сотрудничеству епархии с медицинскими учреждениями города и при участии благотворительного фонда «Покров и милосердие».

Первая перевозка в рамках проекта уже состоялась: жительница Мариуполя, которая смогла эвакуироваться с места ведения боевых действий, попала в аварию на территории Одесской области и почти месяц пролежала в областной больнице. После выписки команда «Добро объединяет» доставила женщину в город Измаил, где ее ждал сын.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Одесская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 апреля
25 апреля
24 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.