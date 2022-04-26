УПЦ запустила проект эвакуации больных спецтранспортом в Одесскую область

В Одесской епархии УПЦ стартовал новый благотворительный проект, с помощью которого больные, нуждающиеся в перевозке спецтранспортом, смогут эвакуироваться из мест ведения боевых действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, проект «Благотворительная медицинская эвакуация» организовала команда волонтеров «Добро объединяет».

«Есть множество людей, которые по своим физическим показаниям из-за болезни не могут самостоятельно передвигаться из одного населенного пункта в другой, после тяжелых заболеваний и выписки из больницы нуждаются в перевозке на специальном медицинском транспорте. С заботой о таких людях в рамках нового проекта команды «Добро объединяет» «Благотворительная медицинская эвакуация» предоставляет такую возможность – транспортировку больных или покалеченных людей специально оборудованным медицинским транспортом в любой район Одесской области или из другого региона нашей страны в Одесскую область», – сообщают в епархии.

Проект будет осуществлять свою деятельность благодаря сотрудничеству епархии с медицинскими учреждениями города и при участии благотворительного фонда «Покров и милосердие».

Первая перевозка в рамках проекта уже состоялась: жительница Мариуполя, которая смогла эвакуироваться с места ведения боевых действий, попала в аварию на территории Одесской области и почти месяц пролежала в областной больнице. После выписки команда «Добро объединяет» доставила женщину в город Измаил, где ее ждал сын.