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В Киеве и Одессе сестры милосердия УПЦ провели пасхальные благотворительные акции

26.04.2022 / 15:35
В Киеве и Одессе сестры милосердия УПЦ провели пасхальные благотворительные акции
Источник: Центр информации УПЦ
Киевские сестры милосердия на второй день после Пасхи посетили в Печерском районе столицы пострадавших с Бучи и Ирпеня


В Киеве и Одессе сестры милосердия Марфо-Мариинской обители Украинской Православной Церкви провели пасхальные благотворительные акции для больных и пострадавших от войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, киевские сестры милосердия на второй день после Пасхи посетили в Печерском районе столицы пострадавших с Бучи и Ирпеня.

«Хотелось как то порадовать и подбодрить этих людей, переживших такое горе и ужасы войны. Подарками были пасхальные куличи, нательные кресты и иконы. Судя по улыбающимся лицам, нашим сестрам удалось хоть немножко их утешить и порадовать. Поддержали, посочувствовали и выслушали их о пережитых воспоминаниях войны», - поделились в сестричестве.

Отмечается, что сестрами милосердия было роздано 500 куличей, которые подарил для пострадавших благотворительный фонд «Покров» для пострадавших.

Сестры Марфо-Мариинской обители Одессы с пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» посетили палаты областного глазного госпиталя инвалидов войны и палаты в кардиологическом отделении городской клинической больницы №1.

«В одних палатах дружно отвечали «Воистину Воскресе!», в других - просто замирали, как бы боясь поверить в действительность. А когда сестры пели топарь «Христос воскресе из мертвых», некоторые начинали плакать. Пасхальным куличам и духовным подаркам - святой воде, нательным крестам, иконкам были рады все - пациенты, их родные, посетители, врачи скорой помощи и медперсонал. Чудо Воскресения Господня торжествует и напоминает - радуйтесь и ничего не бойтесь», - отметили сестры милосердия.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ, сестры милосердия
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