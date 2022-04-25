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Священник УПЦ поздравил с Пасхой украинских солдат на передовой

25.04.2022 / 17:08
Священник УПЦ поздравил с Пасхой украинских солдат на передовой
Источник: Центр информации УПЦ
Шестой отдельный стрелковый батальон, состоящий в основном из запорожских добровольцев, сформировали в первых числах марта

Священник Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Сергий Холодков

посетил шестой отдельный стрелковый батальон, находящийся под Волновахой, и поздравил защитников Украины с Пасхой Христовой.

«Светлый праздник Пасхи – праздник всех, кто верит в Бога, не обошел стороной наших мужественных бойцов и их командира – полковника Владислава Хобота», – говорится в сообщении.

Шестой отдельный стрелковый батальон, состоящий в основном из запорожских добровольцев, сформировали в первых числах марта.

В составе этого батальона служил брат митрополита Запорожского Луки, который погиб при исполнении воинского долга.

Как сообщалось ранее, верующие Буковины передали 20 тонн гуманитарной помощи в села Черниговской области, а также защитникам Харькова и Полтавы.

 

УПЦ
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