Митрополит УПЦ рассказал, что поможет обрести Пасхальную радость

Сердце, наполненное любовью к Богу, получает в Нем настоящую радость Пасхи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«В эти дни наши сердца переживают двойственные чувства. В Украине идут военные действия, гибнут люди, в том числе и мирное население. Разрушаются дома, население страны живет под страхом бомбежек и ракетных обстрелов. Но, не смотря на весь этот ужас войны, наши сердца радуются Пасхе Христовой. Наша душа чувствует то, что никак не может понять во всей глубине человеческий рассудок. Потому что она по натуре своей христианка и в какой-то глубине своего духа уже является жительницей горнего мира. Поэтому душа тянется ко Христу, получая в Нем надежду на вечную радость», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что чем чище будет душа, тем большим в ней будет чувство Пасхальной радости.

Архиерей призвал каждого человека в эти праздничные дни задать себе важный вопрос.

«В эти дни мы будем слышать во время богослужений рассказы о встрече со Христом апостолов, жен-мироносиц. Все это нам уже хорошо знакомо из текста Священного Писания. Но в эти светлые дни нам нужно задать себе один очень важный вопрос. А что я могу рассказать о Воскресшем Христе другим людям? Не пересказать то, о чем я читал в Новом Завете или у Святых Отцов, но что я сам приобрёл на своем личном опыте жизни во Христе?», - сказал митрополит Лука.

Он обратил внимание, что Бог призывает получить с Ним единство не в книжных знаниях, а в прямом постижении Его благодати.

«Пасха призвана стать нашим вечным состоянием души, а для этого нужно потрудиться над тем, чтобы и мы совоскресли со Христом и вошли в тот мир радости, света и блаженства, которые Бог уготовал всем любящим Его», - подытожил митрополит Лука.