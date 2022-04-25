Семье священника, у которого сгорел храм и дом в Ирпене, нужна помощь

Настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Владимир Молнар нуждается в финансовой помощи для восстановления жилья после обстрелов и пожара в Ирпене.

Благодаря вашей помощи удалось собрать средства для семьи священника, но этой суммы недостаточно, чтобы восстановить жилье и хоть как-то содержать семью с детьми во время войны, сообщает Центр информации УПЦ.

Отец Владимир рассказал, что не стоит вопроса, чтобы купить или построить дом.

Речь идет именно о повседневных расходах семьи с тремя детьми, которые вместе с крышей над головой потеряли все необходимое.

Благодаря предыдущей помощи удалось организовать уборку возле храма, вывоз мусора и сгоревших при пожаре вещей, приобрести пленку на окна.

Важно поскорее восстановить пострадавшее жилье, чтобы оно хоть минимально было пригодно для проживания.

Как сообщалось ранее, 6 марта в Ирпене в районе Романовки в результате обстрела сгорел дом настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерея Владимира Молнара, очень пострадала сама церковь.

Священнослужитель в сане 25 лет, в этом году планировали освятить новый храм.

Помочь можно по реквизитам.