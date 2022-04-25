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Буковинская епархия УПЦ передала 20 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Чернигов

25.04.2022 / 15:37
Буковинская епархия УПЦ передала 20 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Чернигов
Источник: Центр информации УПЦ
Волонтеры Буковины отвезли гуманитарный груз теробороне Полтавы и воинам ВСУ, которые обороняют Харьков. Всего доставили 20 тонн помощи

Волонтеры Черновицко Буковинской епархии передал 20 тонн гуманитарной помощи в Черниговскую область.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие передали помощь в пострадавшие села Черниговской области, а также военнослужащим Харькова и Полтавы.

Продукты и средства первой необходимости доставили жителям сел Макеевка, Новый Быков и Старый Быков, которые очень ждали этой помощи.

Также волонтеры Буковины отвезли гуманитарный груз теробороне Полтавы и воинам ВСУ, которые обороняют Харьков. Всего доставили 20 тонн помощи.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви освятили 1, 5 тыс пасок для пострадавших в результате боевых действий жителей Бучанского, Бородянского и Иванковского районов Киевской области.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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