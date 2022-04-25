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В Одессе священники УПЦ поздравили с Пасхой медиков и больных детей

25.04.2022 / 12:35
В Одессе священники УПЦ поздравили с Пасхой медиков и больных детей
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство Одессы объехали все подстанции скорой помощи и передали Пасхальные дары

В Одессе священники Украинской Православной Церкви поздравили с Пасхой всех сотрудников экстренной медицинской помощи города.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Духовенство Одессы объехали все подстанции скорой помощи и передали Пасхальные дары от Одесской епархии УПЦ. Священники поблагодарили сотрудников «Экстренной медицины» за тяжёлый самоотверженный труд быструю помощь людям», - поделились в епархии.

Также священники посетили пациентов городской больницы.

Священники обошли все палаты, поздравили маленьких пациентов и их родителей с праздником Светлого Христова Воскресения, вручили им пасхальные лакомства – куличи и яйца, а также иконы и молитвословы.

Как сообщалось ранее, в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви подготовили 1,8 тысяч куличей и 1 тыс крашенок для воинов ВСУ. В монастыре испекли 12 тысяч пасок, которые передадут нуждающимся, малоимущим, беженцам.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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