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Предстоятель УПЦ рассказал, как Пасха дарит надежду

25.04.2022 / 12:11
Предстоятель УПЦ рассказал, как Пасха дарит надежду
Источник: Центр информации УПЦ
Воскресение Христово призывает каждого изменить свою жизнь и быть с Богом

Праздник Пасхи Христовой – это праздник светлой надежды и жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Праздник Воскресения нам дает светлую надежду на то, что зло не сможет победить мир. Зло побеждено Добром. Жизнь победила смерть. Правда победила обман. И мы во Христе находим силу, благодатную помощь для того, чтобы и самим побеждать зло и трудности, случающиеся нам на жизненном пути», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что Воскресение Христово призывает каждого изменить свою жизнь и быть с Богом.

«Если я буду беспокоиться о своем исправлении и каждый из вас о своем, то мир исправится. Если я буду вас исправлять, а вы меня, то у нас ничего не получится и мир будет идти по наклону в бездну зла. Воскресение Христово еще нас учит тому, что человек должен беспокоиться о себе, в первую очередь, чтобы быть с Богом. Если душа человека с Богом, то человек полезен для себя и полезен для всего мира», - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим оставаться верными чадами Спасителя и чтобы Господь послал мир на украинскую землю.

«Пусть Господь в эти святые дни пошлет нам дух мира, благословит нашу землю, наш украинский народ миром, чтобы люди освободились от страха, безысходности, отчаяния, чтобы люди вернулись к нормальному образу жизни и, конечно, чтобы мы свою жизнь выстраивали на священных законах Святого Бога. Ибо священные законы ведут человека к святости, порочные законы ведут к погибели. Пусть Господь, Который принес Себя в жертву для спасения мира, помогает нам, чтобы мы себя пожертвовали Христу, чтобы мы были верными чадами своего Спасителя и Творца, Который так возлюбил нас, чтобы пришел для нас на землю, принял страдания, добровольную смерть на Кресте и славно воскрес из мертвых. Христос воскрес!», - поздравил Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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