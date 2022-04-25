У верующих УПЦ началась Светлая седмица

Первые семь дней со дня Воскресения Христова у православных - Светлая седмица.
Как сообщает Центр информации УПЦ,
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в этом году Светлая неделя продлится до 30 апреля.
Пасхальная неделя, или Светлая седмица воспринимается Церковью как один день - день всеобщей радости и общения с Воскресшим Христом.
Церковь призывает верующих причащаться на Светлой седмице каждый день.
Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.
На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется.
В пятницу, когда совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник», после литургии, по традиции, малое освящение воды.
Всю Светлую седмицу в храме возле Царских врат стоит особый хлеб - артос. Он освящается в первый день Пасхи и всю Светлую седмицу стоит перед иконой Спасителя. Сохраняется традиция выносить артос во время крестных ходов на Светлой неделе.
Артос символизирует присутствие Иисуса Христа с людьми. Апостолы, согласно преданию, собираясь после Воскресения Христа на трапезу, оставляли часть хлеба на столе для Христа, как всегда делали при Его земной жизни.
Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения.
По давней традиции, на этой неделе каждый может подняться на колокольню и ударить в колокола, поделившись с другими пасхальной радостью.
Начиная со дня Пасхи и до ее отдания на сороковой день верующие встречают друг друга пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».
Празднование Пасхи продлится 40 дней - до Вознесения Господня, которое в этом году празднуют 2 июня.