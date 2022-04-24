Епископ УПЦ рассказал, как Воскресение Христово повлияло на судьбу человечества

Смерть отныне не является конечной точкой, прерывающей существование человека, а значит, за его порогом есть не менее реальное бытие, чем то, в котором живем сейчас.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Воскресение Иисуса Христа – самое важное событие в истории человечества. Воскресший Господь метафизически побеждает зло и смерть, и открывает двери вечности каждому, кто верует в Него. Воскресение полностью изменило и ту реальность, которую называем физической. Ведь смерть отныне не является конечной точкой, прерывающей существование человека, а значит, за его порогом есть не менее реальное бытие, чем то, в котором живем сейчас», - сказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что Воскресение Христа повлияло практически на все, что касается руки человека.

«Культура Европы, а значит и культура цивилизованного мира (живопись, архитектура, музыка, литература) была сформирована под влиянием того факта, что Христос победил смерть. Величие средневековых храмов, красота художественных произведений эпохи Возрождения и невероятная небесная гармония музыки Баха и Моцарта указывают на то, что смерти больше действительно не существует. Переосмысливая события, которые имели место 20 веков назад, когда ученики не нашли во гробе своего Учителя, человек создал такие культурные шедевры, буквально разрывающие ткань времени, и уже здесь на земле свидетельствуют о вечности», - считает архиерей.

Епископ Виктор констатировал, что на протяжении всей своей истории человек стремился одолеть своего главного врага – смерть. «Стремится он к этому и сегодня. Мы не хотим умирать. И кто-то, реализуя свое желание жить как можно дольше, ищет медицинские способы продлить свою жизнь, а кто-то прекрасно понимает, что смерть тела не является финишем, а только началом. Именно через эту призму смерти, как начала чего-то большего, чем земное бытие, нужно рассматривать свою жизнь. Все наши поступки, слова и даже мысли должны всегда оцениваться с точки зрения ответа на вопрос: а что дальше? где буду я после того, как умру?», - продолжил он.

«Можно с уверенностью сказать, что если бы эти вопросы ставили перед собой все мы, то зла в мире было бы гораздо меньше. Потому что оно обычно появляется от ощущения безнаказанности – как здесь на земле, так и там за гробом. Однако суд обязательно будет. И этот суд – не иллюзия, а перспектива, ставшая реальностью именно из-за Воскресения Христа», - пояснил иерарх УПЦ.

В завершении епископ Виктор отметил, что Воскресший Господь, восставший из мертвых, дает надежду, что все зло, существующее в мире, которое сегодня есть на земле, рано или поздно будет побеждено. «Иначе и быть не может. Ведь если Воскрес Христос, то воскреснем и мы!», - заключил архиерей.