Епископ УПЦ рассказал, чем отличается православная икона Воскресения Христа от инославных изображений

Православная икона Воскресения Христа в корне отличается от инославных изображений воскресшего Спасителя или от художественных картин, пытающихся рассказать зрителю об этом событии

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«На иконе мы не видим Христа в момент Воскресения – Он не стоит возле могилы, обвязанный в погребальные пелены, не держит в руках знамение Своей победы над смертью, не озаряется светом свыше. На православной иконе Воскресения мы видим… Христа в аду. Вернее, мы видим Его сошествие во ад.

Он стоит на разрушенных вратах ада, внизу валяются гвозди, сломанные замки и орудия казни, применяемые сатаной по отношению к грешникам. Руки Христа протянуты к Адаму и Еве, указывая, вместе с ними, на всех праведников, которых Он пришел вывести из ада и власти врага рода человеческого. Одежды Спасителя еще развеваются, падая вниз, но Он уже стремится из ада - «в горняя, к свету», как говорил преподобный Симеон Новый Богослов», - объяснил епископ Виктор.

По его словам, православная икона Воскресения Христа – это икона Великой Субботы, когда Господь был плотью во гробе, в аду с душой, но как Бог - на престоле со Отцем и Духом.

«Церковь учит, что любовь Божия настолько велика, настолько бесконечна, что Он не только становится одним из нас, не только приходит на землю, терпит страдания и муки, крестную смерть и поношения, но в поисках заблудших овец, как добрый пастырь, сходит в самые глубины ада. Больше ни одна религия мира не говорит человеку о чем-либо подобном», - сказал архиерей.



Владыка напомнил, что наш Бог дал нам не только Священное Писание, не только Заповеди, не только пришел на землю, но ради нас сошел во ад! «Вот почему Церковь поет в пасхальную ночь: «Па́сха кра́сная, Па́сха, Госпо́дня Па́сха! Па́сха всечестна́я нам возсия́. Па́сха, ра́достию друг дру́га обы́мем. О Па́сха! Избавле́ние ско́рби, и́бо из гро́ба днесь, я́ко от черто́га возсия́в Христо́с, жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: пропове́дите апо́столом»», - подчеркнул он.

«В пасхальную ночь мы исполняемся радости, надежды и упования. В пасхальную ночь мы реально, по-настоящему понимаем, что в этом мире есть еще место для любви и добра, для милосердия и сострадания. А самое главное, мы знаем - если Христос Воскрес, то воскреснем и мы вместе с Ним!», - подытожил епископ Виктор.