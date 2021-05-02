Верующие празднуют Воскресение Христово

Сегодня православные отмечают главный христианский праздник – Пасху Господню, Светлое Христово Воскресение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день верующие вспоминают Воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых после Его страстей, смерти на Кресте и трехдневного пребывания во гробе.

О Воскресении Спасителя сообщают все четыре святых евангелиста – Матфей (28 глава), Марк (16 глава), Лука (24 глава) и Иоанн (20 глава).

В первый день после субботы, то есть в воскресенье, жены-мироносицы пришли к гробу, в котором находилось умершее тело Иисуса Христа, чтобы, по Закону Моисея, помазать Его тело миром.

Придя к гробу, они увидели, что камень отвален, а гроб пуст. Как описывает это событие апостол и евангелист Матфей, ангел сошел с небес и отвалил камень, а евангелист Лука добавляет, что два ангела в блестящих одеждах сообщили женам-мироносицам о Воскресении Иисуса Христа.

Женщина-мироносица Мария Магдалина сообщила об этом событии апостолу Петру и апостолу Иоанну, которые бежали к гробу, но увидели в пещере только погребальные пелены и плат, который был на главе Иисуса Христа.

После того как апостолы возвратились, Мария Магдалина увидела Иисуса Христа. Но она Его не узнала, думая, что это садовник. И когда Христос назвал её имя, она Его узнала и по Его повелению рассказала другим апостолам о Его Воскресении.

Когда наступил рассвет, к гробу пришли другие жены-мироносицы. Они также увидели отваленный от гроба камень и сидящего в пещере ангела, который также засвидетельствовал Воскресение Иисуса Христа и сказал им, что они увидят Его в Галилее. Когда они с радостной вестью побежали к ученикам, их на пути встретил Сам воскресший Христос, Который произнес: «Радуйтесь!» (Мф 28. 9).

Во всех храмах в этот день проходят праздничные богослужения, читается Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста.

Начиная со дня Пасхи Христовой и до праздника Вознесения Иисуса Христа, православные христиане приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!».

Дома верующие после продолжительного поста разговляются освященными куличами, пасхами и яйцами.

Празднование Воскресения Иисуса Христа продолжается и в течение следующей за Пасхой недели, которая в Церкви называется Светлой седмицей.