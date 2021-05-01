Микола Тищенко: Не дам грабувати Закарпаття

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13:51
Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
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11:49
Британия впервые применила закон Магнитского, введя санкции против 14 россиян
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17:19
Вспышка COVID-19 в Индии: больницы переполнены, люди покупают кислород на "черном рынке"
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15:46
Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ
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15:14
Евросоюз уже летом откроет границы для вакцинированных – глава Еврокомиссии
- 13:51
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16:17
Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты "больничных"
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15:14
"Нафтогаз" должен усилить давление на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса продажи газа на границу Украина-РФ – Витренко
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14:53
Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ
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14:22
Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию
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13:20
Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин
- 16:17
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На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества29.04.2021 / 09:51Последние новости рубрики
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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12:20
В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники
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09:08
В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
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10:13
На берегах Бугского лимана зацвели дикие ирисы
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07:05
В Харькове открылась выставка работ мастеров по изготовлению писанок "Пасхальное чудо"
- 08:08
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