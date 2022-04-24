Войти | Зарегистрироваться
17:13

воскресенье,
24 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху

24.04.2022 / 16:25
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Пасху
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий поздравил паству с Воскресением Христовым и раздал присутствующим подарки

В Киево-Печерской лавре Украинской Православной Церкви тысячи верующих Украинской Православной Церкви встретили праздник Воскресение Христово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничную ночную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В начале богослужения священнослужители во главе с архипастырем прошли крестным ходом вокруг Успенского собора обители.

Предстоятелю УПЦ сослужили наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы УПЦ, священники и братия монастыря.

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились за мир в Украине и прекращение войны.

Митрополит Онуфрий поздравил паству с Воскресением Христовым и раздал присутствующим подарки.

Также Предстоятель УПЦ освятил артос, окропил освященной водой верующих и их пасхальные корзины.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, Пасха, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 апреля
23 апреля
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.