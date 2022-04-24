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В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ

24.04.2022 / 15:50
В Одессе монастырь УПЦ подготовил 1,8 тыс куличей и 1 тыс крашенок для ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
В монастыре верят, что в непростые времена Пасха обязательно принесет мир и радость в сердца людей

В Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Украинской Православной Церкви подготовили 1,8 тысяч куличей и 1 тыс крашенок для воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал ТК «Град», в монастыре верят, что в непростые времена Пасха обязательно принесет мир и радость в сердца людей.

«В монастыре к Пасхе подготовили не только крашенки. Около 12 тысяч пасок передадут нуждающимся, малоимущим, беженцам, а также воинам ВСУ. Все пасхальные куличи, приготовлены в обители с чистым сердцем и помыслами, и молитвою», – рассказала настоятельница монастыря игумения Серафима (Шевчик).

Пасхальные корзины от женского монастыря для воинов ВСУ включали в себя не только куличи и пасхальные яйца.

«Мы также подарили антисептики для того, чтобы воины смогли во время своего служения обработать руки перед едой, они не могут покинуть пост, а это для них также будет помощь в несении боевой службы», – добавила игумения.

Как сообщалось ранее, в Свято-Ольгинском соборе столицы викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор освятил 1,5 тыс пасок для пострадавших в результате боевых действий жителей Бучанского, Бородянского и Иванковского районов Киевской области.

Источник: Inpress.ua
одесса, ВСУ, УПЦ
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