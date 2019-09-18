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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов

18.09.2019 / 11:15
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что руководители всех 5 фракций Киевского городского совета договорились провести 19 сентября сессию горсовета для решения безотлагательных для жизнедеятельности столицы вопросов.

 

"Как вы знаете, я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Такая встреча - консультации - состоялись. Мы с лидерами всех 5 фракций договорились о проведении сессии. Нам нужно решать острые на сегодня вопросы для города", - сказал Кличко на брифинге во вторник вечером по итогам состоявшихся консультаций депутатских фракций и групп Киевсовета.

Мэр пояснил, что на сессии горсовета будут решаться такие вопросы как: социальные выплаты, надбавки педагогам, зарплата транспортникам, подготовка Киева к отопительному сезону.

"Это те вопросы, которые необходимо решить безотлагательно! И я надеюсь, несмотря на то, что все сегодня делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице, внести хаос, депутаты таки соберутся. Понимая свою ответственность перед киевлянами, которые их выбирали и которым они подотчетны. Так что, в этот четверг мы договорились провести заседание Киевсовета", - резюмировал Кличко.

Он также отметил, что 18 сентября лидеры фракций горсовета проведут заседание фракций и выяснят количество депутатов, которые придут на сессию.

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сессия, Киев, Киевсовет, Кличко
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