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Счетная палата завершила первый аудит Верховной Рады: что он показал

27.10.2020 / 09:43
Первый с момента независимости аудит Верховной Рады охватывал период с 2013 по 2019 годы: за это время было использовано 7,7 миллиардов из госбюджета и почти 114 миллионов из местных.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Основной статьей расходов за 7 лет стало осуществление законотворческой деятельности парламента - на нее выделили 51% средств. На обслуживание и обеспечение Верховной Рады ушло 44%, еще 5% отчислили на развитие электронного управления, освещение в СМИ и поддержку санаторно-курортного комплекса.

"Вместе с тем, Аппарат Верховной Рады Украины не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений при управлении средствами бюджета и государственным имуществом", - отмечают в Счетной палате.

Например, из охваченного периода, в 2014 и 2019 годах сметы ВРУ были утверждены с нарушением сроков, а в 2014-2017 не утверждались вообще. Отчеты об выполнении смет парламент не рассматривал.

Также парламент за 7 лет не использовал более 475 миллионов из бюджета. Причина - вовремя не перераспределили средства.

Недвижимого имущества у Рады насчитали общей стоимостью на 2,4 миллиарда, движимого - на 19,8 миллионов. Согласно аудиту, 5,7% земельных участков не имеют надлежащих документов на право постоянного пользования участками.

В результате Счетная палата предоставила рекомендации Верховной Раде. В частности, утвердить Положение об Аппарате Верховной Рады Украины, усовершенствовать ряд законодательства по управлению госимуществом, оплате труда и механизму осуществления выплат народным депутатам на аренду жилья.

Всего аудит проводили 5 членов Счетной палаты.

Источник

ВР, аудит, Счетная палата
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