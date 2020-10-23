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Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

23.10.2020 / 19:14
Президент Владимир Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом заявил Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше.

Режим "тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна"

Он напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году.

Зеленский отметил, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса: "Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска".

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.

Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.

Источник

Донбасс, СЭЗ, Зеленский
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