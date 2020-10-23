НБУ сохранил прогноз падения ВВП в 2020 году на 6%

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга 22 октября.

"Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись жесткие карантинные ограничения.

В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление.

"Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса. Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", - добавил глава НБУ.

Напоминаем: Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

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